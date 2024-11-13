Вестник Кавказа

Парламентарии Грузии посетят Азербайджан

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Вскоре Азербайджан примет делегацию, которая будет состоять из членов парламента Грузии. Цель – развитие и укрепление отношений между странами.

В Азербайджан прибудут члены парламента Грузии с официальным визитом, в ходе которого запланированы различные мероприятия, рассказал председатель Комитета по самоуправлению законодательного органа в Тбилиси Ираклий Кадагишвили.

«Я и мои коллеги готовимся к визиту в Азербайджан. В рамках визита мы проведем встречи со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой и другими официальными лицами. Цель - всесторонне развивать отношения между двумя странами на основе принципов дружбы, добрососедства и стратегического партнерства»

- Ираклий Кадагишвили

Он также отметил развитие и укрепление отношений между Азербайджаном и Грузией и передал, что они достигли стратегического уровня.

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