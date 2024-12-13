Азербайджан и Грузия готовы поставить электроэнергию в Россию в случае аварии

Москва обсудила с Баку и Тбилиси вопрос энергетической безопасности. Энергетики Грузии и Азербайджана готовы оказать помощь российской стороне в случае аварии на сетях.

Российская сторона заинтересована в поставках электроэнергии из Грузии и Азербайджана в случае критической ситуации с подачей света. В Тбилиси и Баку заявили о возможности поставить электричество в Россию, поведала член правления "Интер РАО" Александра Панина.

"Получили ответ. Азербайджан ответил, что может оказать аварийную помощь в размере 250-300 МВт. Грузия ответила, что по ситуации. Они заранее пообещать не могут, но в зависимости от ситуации будут принимать решение"

– Александра Панина

Отмечается, что осенью этого года российская сторона попросила Грузию и Азербайджан выделить запас электроэнергии для экспорта в РФ в случае сложной ситуации.

Также отмечается, что Азербайджан уже обеспечивал Россию светом в этом году.