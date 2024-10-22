Рейс из Москвы в Шарм-эль-Шейх задержан более чем на сутки

Российские туристы не могут улететь в Шарм-эль-Шейх, отправление авиарейса откладывалось уже несколько раз. Задержка превышает сутки.

Рейс авиакомпании Al Masria Universal из Москвы на египетский курорт Шарм-эль-Шейх задержан до семи утра воскресенья, вылет задерживается более чем на сутки.

Ситуация с длительной задержкой рейса UJ614 из Шереметьево в Египет взята на контроль межрегиональной транспортной прокуратурой Москвы. По последним данным, воздушное судно должно вылететь утром 22 декабря.

"Запланированное время вылета изменилось в связи с ожиданием резервного воздушного судна. Борт в Шарм-эш-Шейх из Шереметьево вылетит завтра, 22 декабря, в 7.00 по московскому времени"

– сообщение

Для пассажиров создана горячая линия. Вылета ожидают 218 человек, сейчас они размещены в гостинице.

Причиной задержки международного рейса называют техническую неисправность самолета. Ремонтные работы ведутся на стоянке авиагавани Шереметьево. За туристами прибудет резервный борт.