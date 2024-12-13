Протесты в Грузии: 25-й день и ультиматум Зурабишвили

В Тбилиси вечером 22 декабря прошел очередной митинг оппозиции. К акции присоединилась президент Грузии, она выступила с речью. Также на акцию протеста пришли люди с детьми, малолетних поставили перед спецназом с водометами.

Ежедневные акции протеста в Грузии не останавливаются - в воскресенье оппозиция в 25-й раз вышла к зданию парламента страны, к протестующим присоединилась президент Саломе Зурабишвили.

На митинге Зурабишвили, чьи полномочия в качестве главы государства истекают через неделю, объявила, что останется президентом и после истечения срока. Она отметила, что не боится тюрьмы и настаивает на проведении в Грузии новых парламентских выборов. Затем микрофон был отключен.

На проспекте Руставели накануне были замечены не только взрослые люди и студенты, но и дети, они наравне с совершеннолетними участниками акции стояли в живой цепочке перед водометами и спецназом. В целом митинг прошел спокойно, разгонять собравшихся полиции не пришлось, был задержан один человек - он оскорблял силовиков. Протестная акция завершилась рано, еще до полуночи. Многие разошлись сразу после выступления Зурабишвили.