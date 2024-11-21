Рейс в Ташкент из Москвы сел в Термезе из-за погодных условий

Туман не позволил самолету, следовавшему из российской столицы прибыть в пункт назначения - Термез. Посадка была произведена в Ташкенте этим утром.

Плохая видимость в аэропорту Термеза не позволила самолету, летевшему из России приземлиться - судно было направлено на запасной аэродром.

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями в международном аэропорту Термез (туман) экипаж рейса HY9610 авиакомпании Uzbekistan Airways по маршруту Москва - Термез принял решение следовать на запасной аэродром"

– авиакомпания

В результате самолет благополучно сел в Ташкенте. Ранним утром в Термезе стоял густой туман.