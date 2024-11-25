Вестник Кавказа

Ташкент и Мадрид свяжет прямой рейс

Салон самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Весной между Ташкентом и Мадридом начнут летать самолеты Uzbekistan Airways. Новое международное направление может стать интересным в том числе для российских туристов.

Перевозчик Uzbekistan Airways сообщил о запуске прямых авиарейсов, которые свяжут столицы Узбекистана и Испании.

"Весной 2025 года Uzbekistan Airways приступит к выполнению прямых рейсов между Ташкентом и Мадридом. Рейсы будут выполняться еженедельно - по понедельникам"

– Uzbekistan Airways

Запуск нового направления может заинтересовать российских туристов - между РФ и Ташкентом летает множество самолетов, что делает транзит удобным.

Отметим, что и россиянам, и узбекистанцам для посещения Испании нужна виза.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1290 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

По решению суда ставрополец лишился своего самолета

По решению суда ставрополец лишился своего самолета

Часть аэропортов Узбекистана не смогли принять авиарейсы из России

Часть аэропортов Узбекистана не смогли принять авиарейсы из России

Из России на Байконур будут летать самолеты

Из России на Байконур будут летать самолеты

&quot;Победа&quot; не планирует сокращать международные перевозки

"Победа" не планирует сокращать международные перевозки

Генеральным директором аэропорта Махачкалы стал Николай Субботин

Генеральным директором аэропорта Махачкалы стал Николай Субботин

&quot;Азимут&quot; ждут внеплановые проверки Ространснадзора

"Азимут" ждут внеплановые проверки Ространснадзора

О причине пожара на самолете в Анталье рассказали в «Азимуте»

О причине пожара на самолете в Анталье рассказали в «Азимуте»

Пассажиропоток в аэропортах Грузии вырос на 20%

Пассажиропоток в аэропортах Грузии вырос на 20%

Чартеров в Тунис из России может стать больше

Чартеров в Тунис из России может стать больше

Самолет Москва–Шарджа экстренно сел в Баку

Самолет Москва–Шарджа экстренно сел в Баку

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы