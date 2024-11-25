Ташкент и Мадрид свяжет прямой рейс

Весной между Ташкентом и Мадридом начнут летать самолеты Uzbekistan Airways. Новое международное направление может стать интересным в том числе для российских туристов.

Перевозчик Uzbekistan Airways сообщил о запуске прямых авиарейсов, которые свяжут столицы Узбекистана и Испании.

"Весной 2025 года Uzbekistan Airways приступит к выполнению прямых рейсов между Ташкентом и Мадридом. Рейсы будут выполняться еженедельно - по понедельникам"

– Uzbekistan Airways

Запуск нового направления может заинтересовать российских туристов - между РФ и Ташкентом летает множество самолетов, что делает транзит удобным.

Отметим, что и россиянам, и узбекистанцам для посещения Испании нужна виза.