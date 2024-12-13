Ставрополье оказалось главным потребителем мандаринов в России

Где в России едят больше всего мандаринов? Согласно продажам, новогодние цитрусы активнее всего раскупают жители Ставропольского края.

Главные любители мандаринов в России проживают на Ставрополье, установили в ВТБ, взяв за основу данные собственного сервиса "Геоплатформа".

"Как следует из данных продаж мандаринов, жители Ставропольского края покупают до 1 кг новогоднего фрукта в месяц на человека. В Магаданской и Тульской областях покупают около 0,5 кг мандаринов в месяц"

– банк

На мандарины перед Новым годом жители этих трех регионов тратят почти 1% своих доходов.

В среднем по России в месяц на человека приобретается около 300 г мандаринов. При этом чаще мандарины покупают мужчины, и выбирают сорта подороже.

Дешевле всего цитрусы можно приобрести в Астраханской и Волгоградской областях, а в самые Магаданской области мандарины одни их самых дорогостоящих в стране, добавили в банке, передает ТАСС.