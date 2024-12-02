Первый контейнерный терминал открыли на станции Грозный

На станции Грозный оборудовали новый грузовой терминал, который сможет принимать до 500 контейнеров.

Первый контейнерный терминал запустили на железнодорожной станции Грозный в Чечне, передает пресс-служба СКЖД.

Сообщается, что комплекс будет способствовать развитию логистики в регионе. Система грузовых контейнеров удешевляет и упрощает процессы транспортировки и обработки товаров. Это также благоприятно сказывается на состоянии дорожного полотна автомобильных дорог.

Отмечается, что на станции Грозный смогут принимать и обрабатывать до 500 контейнеров. Также был установлен погрузчик, с помощью которого процесс работы с грузовыми контейнерами заметно упростится.

Сообщается, что ежедневно на СКЖД обрабатывают более 900 вагонов.