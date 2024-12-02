Вестник Кавказа

Первый контейнерный терминал открыли на станции Грозный

Грузоперевозки по железной дороге
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
На станции Грозный оборудовали новый грузовой терминал, который сможет принимать до 500 контейнеров.

Первый контейнерный терминал запустили на железнодорожной станции Грозный в Чечне, передает пресс-служба СКЖД. 

Сообщается, что комплекс будет способствовать развитию логистики в регионе. Система грузовых контейнеров удешевляет и упрощает процессы транспортировки и обработки товаров. Это также благоприятно сказывается на состоянии дорожного полотна автомобильных дорог. 

Отмечается, что на станции Грозный смогут принимать и обрабатывать до 500 контейнеров. Также был установлен погрузчик, с помощью которого процесс работы с грузовыми контейнерами заметно упростится. 

Сообщается, что ежедневно на СКЖД обрабатывают более 900 вагонов.

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