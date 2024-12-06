Путин: Грозный – это чудо

Владимир Путин назвал город Грозный современным чудом, такое заявление он сделал в ходе прямой линии, которая в этом году совмещена с большой пресс-конференцией и называется "Итоги года с Владимиром Путиным".
У главы государства спросили, что он думает о красоте Грозного.
"Супер! Это чудо, это современное российское чудо"
– Путин
Глава государства пояснил, что видел Грозный совсем другим. Более двух десятков лет назад, в те суровые годы, когда в Чечне велась борьба с международным терроризмом.
"Сплошные развалины, из этих развалин еще раздавались пулеметные очереди по вертолету"
– Путин
Российский лидер также поделился мнением о том, кто следует благодарить за восстановление Грозного. По его словам, это возродить Грозный смогли власти и его жители.
"Я не говорю про мечеть, которую любо-дорого посмотреть, но такие новые сооружения, здания, архитектурные решения. Это не может не вызывать чувство гордости – за то, что сделано в Чечне и в Грозном за последние годы"
– Путин