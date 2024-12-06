Путин: Грозный – это чудо

Президент России Владимир Путин с восторгом оценил современное состояние столицы Чечни – города Грозный, сравнив его с тем, что происходило более 20 лет назад.

Владимир Путин назвал город Грозный современным чудом, такое заявление он сделал в ходе прямой линии, которая в этом году совмещена с большой пресс-конференцией и называется "Итоги года с Владимиром Путиным".

У главы государства спросили, что он думает о красоте Грозного.

"Супер! Это чудо, это современное российское чудо"

– Путин

Глава государства пояснил, что видел Грозный совсем другим. Более двух десятков лет назад, в те суровые годы, когда в Чечне велась борьба с международным терроризмом.

"Сплошные развалины, из этих развалин еще раздавались пулеметные очереди по вертолету"

– Путин

Российский лидер также поделился мнением о том, кто следует благодарить за восстановление Грозного. По его словам, это возродить Грозный смогли власти и его жители.

"Я не говорю про мечеть, которую любо-дорого посмотреть, но такие новые сооружения, здания, архитектурные решения. Это не может не вызывать чувство гордости – за то, что сделано в Чечне и в Грозном за последние годы"

– Путин