Вестник Кавказа

Путин предложил Госдуме ратифицировать договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Табличка на здании Государственной Думы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент России Владимир Путин накануне внес в Государственную думу законопроект о ратификации российского-иранского договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Госдуме предстоит рассмотреть законопроект о ратификации договора между Россией и Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, он был внесен в нижнюю палату российского парламента накануне президентом Владимиром Путиным.

Документ опубликован в думской базе данных. Представителем президента в Госдуме и в Совете Федерации при его рассмотрении назначен замглавы МИД Андрей Руденко.

Напомним, что договор был подписан в Москве 17 января текущего года президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом.

Стоит отметить, что, согласно статье 12 договора, Москва и Тегеран договорились способствовать укреплению мира и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе, а также в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Цель такого сотрудничества России и Ирана заключается в том, что не допустить вмешательства третьих стран, а также не дать им дестабилизировать обстановку.

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