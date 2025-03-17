Путин предложил Госдуме ратифицировать договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Президент России Владимир Путин накануне внес в Государственную думу законопроект о ратификации российского-иранского договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Госдуме предстоит рассмотреть законопроект о ратификации договора между Россией и Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, он был внесен в нижнюю палату российского парламента накануне президентом Владимиром Путиным.

Документ опубликован в думской базе данных. Представителем президента в Госдуме и в Совете Федерации при его рассмотрении назначен замглавы МИД Андрей Руденко.

Напомним, что договор был подписан в Москве 17 января текущего года президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом.

Стоит отметить, что, согласно статье 12 договора, Москва и Тегеран договорились способствовать укреплению мира и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе, а также в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Цель такого сотрудничества России и Ирана заключается в том, что не допустить вмешательства третьих стран, а также не дать им дестабилизировать обстановку.