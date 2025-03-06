Вестник Кавказа

Закон о ратификации Договора о партнерстве РФ и ИРИ передан в комитет Госдумы

Закон о ратификации Договора о партнерстве РФ и ИРИ передан в комитет Госдумы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Процесс ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана стартовал в Госдуме: соответствующий законопроект передан в профильный комитет ГД.

Внесенный в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном уже передан в профильный комитет, рассказали в пресс-службе нижней палаты российского парламента.

В сообщении уточняется, что закон был передан в комитет Госдумы по международным делам спикером ГД Вячеславом Володиным.

Председатель Госдумы подчеркнул, что российско-иранское соглашение представляет собой многоплановый документ, который касается самых разных областей сотрудничества, включая промышленность и сельское хозяйство, энергетику и оборону, борьбу с терроризмом, развитие образования и культурный обмен.

"Подписанный президентами России и Ирана договор укрепит отношения двух стран как в части двустороннего сотрудничества, так и координации действий по вопросам международного характера"

– Володин

Спикер заверил, что парламентарии обсудят вопрос ратификации договора Москвы и Тегерана в первую очередь.

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