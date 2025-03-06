Закон о ратификации Договора о партнерстве РФ и ИРИ передан в комитет Госдумы

Процесс ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана стартовал в Госдуме: соответствующий законопроект передан в профильный комитет ГД.

Внесенный в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном уже передан в профильный комитет, рассказали в пресс-службе нижней палаты российского парламента.

В сообщении уточняется, что закон был передан в комитет Госдумы по международным делам спикером ГД Вячеславом Володиным.

Председатель Госдумы подчеркнул, что российско-иранское соглашение представляет собой многоплановый документ, который касается самых разных областей сотрудничества, включая промышленность и сельское хозяйство, энергетику и оборону, борьбу с терроризмом, развитие образования и культурный обмен.

"Подписанный президентами России и Ирана договор укрепит отношения двух стран как в части двустороннего сотрудничества, так и координации действий по вопросам международного характера"

– Володин

Спикер заверил, что парламентарии обсудят вопрос ратификации договора Москвы и Тегерана в первую очередь.