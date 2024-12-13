Вестник Кавказа

Сколько туристов приехало в Дагестан в 2024 году?

Сколько туристов приехало в Дагестан в 2024 году?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В 2024 году в Дагестан приехало до 1,8 млн человек. Рост турпотока способствует развитию бизнеса. Объем услуг превысит 18 млрд рублей.

Дагестанский премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал, сколько туристов приехало в республику в 2024 году.

В интервью РИА Новости он сообщил, что в этом году Дагестан посетили до 1,8 млн путешественников. Глава кабмина добавил, что по сравнению с 2023 годом турпоток вырос на 4,3%.

Абдулмуслимов напомнил, что в 2020 году Дагестан принял 840 тыс туристов, а в 2023 – 1,75 млн отдыхающих.

Премьер также подчеркнул, что рост турпотока положительно влияет на частный бизнес. Он добавил, что объем предоставляемых услуг в 2024 году превысит 18 млрд рублей.

Абдулмуслимов заключил, что в 2023 году данный показатель составил 17,6 млрд рублей, а в 2022 – почти 8 млрд рублей.

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