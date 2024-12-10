Сколько туристов посетило Дагестан в 2024 году?

В Дагестане сообщили, что в 2024 году в республике побывало туристов больше, чем в 2024 году. Регион посетили путешественники из стран ближнего и дальнего зарубежья.

В 2024 году Дагестан посетили свыше 1,6 млн путешественников, что почти на 5% больше прошлогодних показателей, пишет пресс-служба министерства туризма республики.

В ведомстве отметили, что данная статистика показывает устойчивый рост туристической привлекательности региона и укрепляет его позиции как одного из развивающихся субъектов СКФО.

Подчеркивается, что в Дагестане в текущем году отдыхали путешественники из Грузии, США, ФРГ, Азербайджана, Китая, Беларуси, стран Центральной Азии и Ближнего Востока.

В Минтуризма добавили, что указанные факты говорят о растущем интересе достопримечательностям Дагестана как среди жителей России, так и среди граждан иностранных государств.