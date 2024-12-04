Дагестан получит более 500 млн рублей на развитие туризма

В туристический сектор Дагестана направят в рамках нацпроекта более 500 млн рублей. Планируется строительство новой инфраструктуры, а также организация мероприятий.
Дагестану выделят свыше 500 млн рублей на развитие туристического сектора, поведал глава минтуризма республики Эмин Мерданов.
«Ближайшие три года мы будем ежегодно получать 174 миллиона рублей. Но это пока предварительная сумма, Она может увеличиться, уменьшиться вряд ли»
– Эмин Мерданов
Сообщается, что средства пойдут на строительство новых объектов в сфере туризма, а также на организацию мероприятий. Ожидается, что в регионе также будет профинансировано сооружение модульных гостиниц.