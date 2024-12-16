Вестник Кавказа

Для турбизнеса на Кубани отсутствуют риски после ЧП с танкерами – туроператоры

Закат на набережной в Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Туристический бизнес в Краснодарском крае не несет рисков после крушения танкеров в Черном море и разлива нефти на побережье. По мнению туроператоров, на локализацию катастрофы уйдет до 1,5 месяца.

Рисков для туристического бизнеса в Краснодарском крае нет после разлива нефтепродуктов в Черном море, заявил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

«Пока мы рисков не видим. Зимой туристы не купаются в море, до лета времени много. Нужно смотреть за развитием ситуации и активно действовать по уборке мазута»

- Сергей Ромашкин

Он отметил, что подобные катастрофы уже происходили в регионе, и тогда на локализацию происшествия уходило около 1,5 месяцев. По его прогнозам, примерно столько же времени потребуется и в текущем случае, однако долгосрочные прогнозы давать пока сложно.

Для достижения цели всем необходимо приложить коллективные усилия. Сейчас в борьбе с последствиями разлива нефтепродуктов участвуют волонтеры и представители турбизнеса, отметил Сергей Ромашкин в разговоре с ТАСС.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1170 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Новые выбросы мазута обнаружили в Анапе из-за шторма

Новые выбросы мазута обнаружили в Анапе из-за шторма

Экс-мэра Сочи заподозрили в особо крупной взятке

Экс-мэра Сочи заподозрили в особо крупной взятке

Шторм не остановит очистку пляжей Анапы от мазута

Шторм не остановит очистку пляжей Анапы от мазута

Шторм может снова заполнить пляжи Анапы мазутом

Шторм может снова заполнить пляжи Анапы мазутом

Сочи признан популярнейшим направлением для любителей фитнеса

Сочи признан популярнейшим направлением для любителей фитнеса

В Краснодаре горела детская клиника

В Краснодаре горела детская клиника

Почти 40 км берега очищено от мазута на Кубани

Почти 40 км берега очищено от мазута на Кубани

Мазут погубил 11 дельфинов на Кубани

Мазут погубил 11 дельфинов на Кубани

Новая дорога сократила путь из Краснодара до Крымского моста

Новая дорога сократила путь из Краснодара до Крымского моста

Пункт по спасению пернатых открылся в Темрюке

Пункт по спасению пернатых открылся в Темрюке

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы