Для турбизнеса на Кубани отсутствуют риски после ЧП с танкерами – туроператоры

Туристический бизнес в Краснодарском крае не несет рисков после крушения танкеров в Черном море и разлива нефти на побережье. По мнению туроператоров, на локализацию катастрофы уйдет до 1,5 месяца.

Рисков для туристического бизнеса в Краснодарском крае нет после разлива нефтепродуктов в Черном море, заявил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

«Пока мы рисков не видим. Зимой туристы не купаются в море, до лета времени много. Нужно смотреть за развитием ситуации и активно действовать по уборке мазута»

- Сергей Ромашкин

Он отметил, что подобные катастрофы уже происходили в регионе, и тогда на локализацию происшествия уходило около 1,5 месяцев. По его прогнозам, примерно столько же времени потребуется и в текущем случае, однако долгосрочные прогнозы давать пока сложно.

Для достижения цели всем необходимо приложить коллективные усилия. Сейчас в борьбе с последствиями разлива нефтепродуктов участвуют волонтеры и представители турбизнеса, отметил Сергей Ромашкин в разговоре с ТАСС.