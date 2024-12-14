Вестник Кавказа

Россияне на 17% чаще выезжали за границу в 2024 году

Кипр
© Фото: Софико Георгадзе/ “Вестник Кавказа“
Зарубежный отдых стал популярнее у туристов из России в текущем году. Число поездок достигло 14 млн. Самое востребованное направление - Турция. На нее пришлось более 6 млн поездок.

Российские туристы увеличили число поездок за рубеж до 14 млн к концу 2024 года, что на 17% больше прошлогодних показателей, рассказали в АТОР.

«Число поездок с целью классического туризма (включая деловой) в общем объеме турпотока по итогам этого года составит более 14 млн, и здесь аналитики АТОР отмечают такой же рост - более 17%»

- АТОР

В рейтинг наиболее часто посещаемых зарубежных стран попали Турция, Египет и ОАЭ.

Больше всего российские граждане полюбили отдых в Турции. По итогам года, число путешественников, побывавших в стране, может достичь 6,8 млн человек. Помимо этого, Египет показал хорошие показатели в приросте организованных туристов. Он составил 17%.

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