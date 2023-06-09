Вестник Кавказа

Кипр лоялен к россиянам в вопросе выдачи виз - АТОР

Кипр
© Фото: Софико Георгадзе/ “Вестник Кавказа“
На Кипре ждут российских туристов. Несмотря на изменения требований к документам на визу, туристам не стоит опасаться задержек и проблем - режим максимально благоприятный.

Кипр заинтересован в росте турпоток из РФ, потому в визовом вопросе сохраняется режим максимального благоприятствования, поделились в АТОР.

Представитель АТОР встретился с посолом Кирпа в России, на встрече обсуждался визовый вопрос - недавно был обновлен список документов для подачи на визу.

"Кипрские дипломаты пояснили, что кардинальных изменений в визовом процессе не произошло. Республика по-прежнему сохраняет максимальный режим благоприятствования для российских заявителей в вопросе выдачи виз"

– АТОР

Заявления на визу рассматривают за 3-7 рабочих дней, работа ведется оперативно. Если возникнет необходимость, Кипр готов подключить к обработке заявок визовые центры, чтобы туристы успевали получать визы в срок, до начала поездки. Виза оформляется бесплатно.

"Кипрская сторона очень заинтересована в сотрудничестве с российскими туроператорами, для них действует возможность оформления виз клиентам без личного присутствия"

– АТОР

Посол Кипра отметил, что есть надежда на рост российского турпотока в 2025 году. В 2023 году на Кипре отдохнуло почти 66 тыс россиян - рост к предыдущему году составил 45%. При этом допандейминый уровень пока не достигнут.

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