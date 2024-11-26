Вестник Кавказа

Детским санаторием "Жемчужина" обзавелся Сочи

Детским санаторием "Жемчужина" обзавелся Сочи
© Фото: telegram-канал администрации Сочи
Церемония открытия санатория для детей на 50 мест прошла в Сочи сегодня. На ней присутствовали сотрудники администрации и представители общественных организаций.

В центральном районе Сочи открылся санаторий для самых маленьких жителей Краснодарского края. Он имеет 50 мест, рассказали в администрации города.

"Детский санаторий "Жемчужина" рассчитан на 50 койко-мест. На бесплатное санаторно-курортное лечение принимаются дети с 2 до 6 лет, проживающие в Краснодарском крае, без сопровождения родителей"

- администрация Сочи

Одна смена в санатории будет длиться 21 день. С детьми будут круглосуточно находится медсестры и воспитатели. Для маленьких постояльцев предусмотрено шестиразовое питание, прогулки на свежем воздухе и занятия творчеством.

В церемонии открытия приняли участие сотрудники сочинской администрации и представители общественных организаций.

Напомним, что Сочи ожидает принять до 490 тыс туристов в новогодние праздники. Для жителей и гостей города подготовят разнообразные развлечения, которые будут интересны и детям.

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