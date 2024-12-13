Туристы продолжают бронировать отдых в Анапе

Несмотря на разлив нефтепродуктов у берегов Черного моря, туристы не отказываются от отдыха в Анапе и продолжают бронировать отели на новогодние праздники. Многие гости города присоединяются к волонтерам и помогают бороться с последствиями катастрофы.

Туристы не спешат аннулировать туры в Анапу на фоне катастрофы с разливом нефти в Керченском заливе, передал вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

«Мы не наблюдаем отмен туров на ближайшие даты — с конца декабря до 8 января. Так как туристы, которые едут отмечать Новый год в Анапу, в основном ориентируются на отдых на территории высокозвездных отелей. Что касается летнего сезона, то продажи только стартовали, они носят единичный характер, пока мы не видим никакой реакции туристов на ЧП в Анапе»

- Сергей Ромашкин

Многие путешественники, которые сейчас находятся в Анапе, присоединяются к волонтерам и помогают убирать загрязненные пляжи. Туроператоры надеются, что к летнему сезону последствия ЧП полностью ликвидируют, добавил Сергей Ромашкин в разговоре с изданием «Ъ-Кубань».