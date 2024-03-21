Вестник Кавказа

Азербайджан и Сербия обсудят прямое авиасообщение

Азербайджан и Сербия обсудят прямое авиасообщение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Баку и Белград активно обсуждают развитие туризма, в рамках которого между странами могут появиться прямые авиарейсы. Об этом рассказал глава МИД Сербии в ходе встречи с главой МИД Азербайджана.

Прямое авиасообщение может появится между Азербайджаном и Сербией, передал глава сербского МИД Марк Джурич в ходе пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

«Я хочу подчеркнуть, что мы обсуждаем развитие туристической сферы. В этом направлении мы активизируем работу по открытию прямого авиасообщения»

- Марк Джурич

Он отметил, что 2024 год стал выдающимся в рамках развития отношений двух стран. Сербия и Азербайджан активно сотрудничают в экономической и энергетической сферах.

Мрак Джурич также поздравил Баку с успешным проведением COP29. Благодаря ей были решены важные экологические вопросы.

«На конференции удалось обеспечить обязательства на сумму более 300 миллиардов долларов для проведения реформ, необходимых для остановки климатических изменений, что является доказательством успеха азербайджанской дипломатии»

- Марк Джурич

Он подчеркнул желание Белграда продолжить укреплять связи с Баку в будущем.

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