Вестник Кавказа

Пожар в КЧР унес жизни мужчины и женщины

Пожар в КЧР унес жизни мужчины и женщины
© Фото: МЧС КЧР
В Карачаево-Черкесии вспыхнул пожар в частном доме. Жертвами возгорания стали мужчина и женщина. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Возгорание вспыхнуло в одном из частных домов в станице Сторожевой Зеленчукского района Карачаево-Черкесии, пишет пресс-служба МЧС РФ по региону.

Пожар горел на площади 60 кв м. В ликвидации огня участвовали 6 спасателей и 2 единицы техники.

Как заявили в ведомстве, во время спасательных работ в доме обнаружили тела двух человек. Погибшими оказались 58-летний мужчина и 59-летняя женщина.

Пожар горел на площади 60 кв м. В ликвидации огня участвовали 6 спасателей и 2 единицы техники. Работники МЧС РФ и Следкома выясняют все причины и обстоятельства случившегося.

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