Вестник Кавказа

"Мечта" о внеочередных выборах в Грузии: невероятно и даже не смешно

Агитация за партию Грузинская мечта
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Проведение внеочередных выборов в парламент, которых требует грузинская оппозиция во главе с президентом Саломе Зурабишвили, невозможно, так как для них нет никаких оснований, рассказали в правящей "Грузинской мечте".

Руководство Грузии даже не помышляет о проведении досрочных парламентских выборов, на которых настаивает оппозиция и в частности президент Саломе Зурабишвили. Такое заявление сделал исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", выигравшей выборы 26 октября, Мамука Мдинарадзе.

"Это невероятно и даже уже не смешно"

– политик

Он подчеркнул, что серьезный разговор на эту тему невозможен, так как выборы проводятся досрочно не просто так, а на основании чего-либо.

"Может ли безумие оппозиции быть для этого основанием?"

– Мдинарадзе

Напомним, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили, срок полномочий которой истекает 29 декабря, на митинге на проспекте Руставели озвучила ультиматум властям Грузии, призвав провести до 29 декабря, то есть до дня инаугурации избранного президента, новые выборы в парламент. Премьер Ираклий Кобахидзе в ответ заявил, что закон четко определяет ситуации, в которых устраиваются внеочередные выборы, и на данный момент ни одной из них не наблюдается. Он также пригрозил президенту уголовной ответственностью.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
980 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Зурабишвили дала Иванишвили 7 дней на организацию новых парламентских выборов

Зурабишвили дала Иванишвили 7 дней на организацию новых парламентских выборов

Зурабишвили готова обсудить новые выборы с Иванишвили

Зурабишвили готова обсудить новые выборы с Иванишвили

Зурабишвили раскритиковала встречу генсека Совета Европы с «Мечтой»

Зурабишвили раскритиковала встречу генсека Совета Европы с «Мечтой»

Совет Европы признал легитимность новых властей Грузии – &quot;Мечта&quot;

Совет Европы признал легитимность новых властей Грузии – "Мечта"

В Грузии понадеялись на Маска

В Грузии понадеялись на Маска

Зурабишвили не покинет пост президента Грузии

Зурабишвили не покинет пост президента Грузии

Как играл в футбол новый президент Грузии Михаил Кавелашвили

Как играл в футбол новый президент Грузии Михаил Кавелашвили

ЕС приостановит безвиз для грузинских дипломатических паспортов

ЕС приостановит безвиз для грузинских дипломатических паспортов

Президентские выборы в Грузии: новый лидер и вызовы ЕС

Президентские выборы в Грузии: новый лидер и вызовы ЕС

Кавелашвили рассказал, почему стал президентом Грузии

Кавелашвили рассказал, почему стал президентом Грузии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы