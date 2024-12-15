"Мечта" о внеочередных выборах в Грузии: невероятно и даже не смешно

Проведение внеочередных выборов в парламент, которых требует грузинская оппозиция во главе с президентом Саломе Зурабишвили, невозможно, так как для них нет никаких оснований, рассказали в правящей "Грузинской мечте".

Руководство Грузии даже не помышляет о проведении досрочных парламентских выборов, на которых настаивает оппозиция и в частности президент Саломе Зурабишвили. Такое заявление сделал исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", выигравшей выборы 26 октября, Мамука Мдинарадзе.

"Это невероятно и даже уже не смешно"

– политик

Он подчеркнул, что серьезный разговор на эту тему невозможен, так как выборы проводятся досрочно не просто так, а на основании чего-либо.

"Может ли безумие оппозиции быть для этого основанием?"

– Мдинарадзе

Напомним, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили, срок полномочий которой истекает 29 декабря, на митинге на проспекте Руставели озвучила ультиматум властям Грузии, призвав провести до 29 декабря, то есть до дня инаугурации избранного президента, новые выборы в парламент. Премьер Ираклий Кобахидзе в ответ заявил, что закон четко определяет ситуации, в которых устраиваются внеочередные выборы, и на данный момент ни одной из них не наблюдается. Он также пригрозил президенту уголовной ответственностью.