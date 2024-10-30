Житель Анапы получил 14 лет тюрьмы за убийство соседей из-за громкой музыки

14 лет тюрьмы заочно за убийство соседей получил житель Анапы. Ранее он успех скрыться.

Суд на Кубани вынес приговор по уголовному делу об убийстве двух человек. 14 лет тюрьмы заочно получило Олег Хоменко, который сейчас находится в бегах, поведали в пресс-службе краевых судов.

История произошла 5 лет назад в поселке Супсех под Анапой. Хоменко не понравилось, что соседи слишком громко слушали музыку. Решить вопрос мужчина решил радикально, использовав охотничье ружье. Несовместимые с жизнью огнестрельные ранения получили 60-летний мужчина и его 30-летний сын.

Сначала коллегией присяжных Хоменко получил относительно мягкий приговор – два года исправительных работ. Присяжные интерпретировали действия жителя Кубани как самооборону. Позднее приговор был отменен, однако освобожденный ранее Хоменко успел скрыться.