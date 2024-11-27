Вестник Кавказа

Директор предприятия лишился своей должности из-за корпоратива на Ставрополье

Директор предприятия лишился своей должности из-за корпоратива на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставропольском крае уволили директора одного из ресурсоснабжающих предприятий. Причиной стала появившаяся с ним запись в соцсетях.

В Минеральных Водах уволен с занимаемой должности" директор местного филиала ГУП "Ставэлектросеть". Об этом поведал 23 декабря гендиректор предприятия.

"Начальник минераловодского филиала уволен после видео с корпоратива. Предприятие к данному мероприятию не имеет отношения, оно проводилось за счет личных средств работников"

– Сергей Крынин

Решение об увольнении было принято после того, как в социальных сетях появилось видео с празднования сотрудниками предприятия Дня города. На нем видно, как рядом с мужчиной находится танцовщица.

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