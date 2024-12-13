Вымогательство привело сотрудников СМИ на Ставрополье к тюрьме

Сотрудники СМИ в Ставропольском крае сели за решетку. Они вымогали у представителей организаций деньги и угрожали распространить про них сведения.

В Ставропольском крае учредитель и двое сотрудников СМИ получили реальные сроки за вымогательство, пишет пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что осужденные с 2019 по 2023 годов вымогали у представителей коммерческих организации деньги в общей сумме около 2 млн рублей.

Они также угрожали опубликовать в СМИ сведения. Подсудимые собирались нанести вред сотрудникам и деловой репутации компаний.

Отмечается, что их признали виновными и назначили наказания в виде лишения свободы от 4 лет до 5,5 лет в колонии общего режима.