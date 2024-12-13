Вестник Кавказа

Глава минэкономразвития Ставрополья подал в отставку

Глава минэкономразвития Ставрополья подал в отставку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Возглавлявший с 2022 года минэкономразвития Ставрополья Денис Полюбин уходит в отставку. Полномочия Полюбина прекратятся в январе будущего года.

Глава минэкономразвития Ставропольского края Денис Полюбин сложит должностные полномочия по собственному желанию, поведал источник в краевом правительстве.  

Сообщается, что Полюбин официально сложит полномочия 18 января 2025 года. Отставка принята главой региона Владимиром Владимировым. В ведомстве уже подтвердили эту информацию, передает РБК Кавказ.  

Информации о преемнике на посту главы краевого министерства пока не поступало. 

Отметим, что Полюбин руководил минэкономразвития Ставрополья чуть более двух лет. Ранее он занимал пост председателя комитета по пищевой промышленности, а также был помощником губернатора. 

Ранее появилась информация о том, что исполняющий обязанности главы минстроя Ставропольского края Сергей Величко покинул пост.

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