Глава минэкономразвития Ставрополья подал в отставку

Возглавлявший с 2022 года минэкономразвития Ставрополья Денис Полюбин уходит в отставку. Полномочия Полюбина прекратятся в январе будущего года.

Глава минэкономразвития Ставропольского края Денис Полюбин сложит должностные полномочия по собственному желанию, поведал источник в краевом правительстве.

Сообщается, что Полюбин официально сложит полномочия 18 января 2025 года. Отставка принята главой региона Владимиром Владимировым. В ведомстве уже подтвердили эту информацию, передает РБК Кавказ.

Информации о преемнике на посту главы краевого министерства пока не поступало.

Отметим, что Полюбин руководил минэкономразвития Ставрополья чуть более двух лет. Ранее он занимал пост председателя комитета по пищевой промышленности, а также был помощником губернатора.

Ранее появилась информация о том, что исполняющий обязанности главы минстроя Ставропольского края Сергей Величко покинул пост.