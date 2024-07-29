Кто не будет платить туристический налог на Ставрополье?

Некоторые категории туристов освободят от уплаты туристического налога в Ставропольском крае. Систему льгот должны разработать все территории, где с 2025 года будет взиматься новый налог.

Платить туристический налог обяжут не всех отдыхающих на Ставрополье, рассказали в краевом правительстве.

В ведомстве подчеркнули, что его не планируется взимать с жителей региона. Кроме того, освободят от его уплаты и детей в возрасте до 14 лет.

"Поручение предусмотреть такие льготы дал губернатор Владимир Владимиров краевому Минтуризма на еженедельном совещании с руководителями органов власти и главами городов и округов"

– правительство региона

Губернатор подчеркнул, что жители Ставрополья, отдыхая и проходя лечение на малой родине, не должны платить никаких дополнительных сборов. Владимиров уточнил, что за отдых детей также не должны взиматься дополнительные средства.

Что касается остальных категорий туристов, то, по словам главы региона, властям нужно успеть до 2025 года провести подготовку к переходу с курортного сбора на систему туристического налога. Владимиров подчеркнул, что эксперимент с курортным сбором дал региону серьезный опыт, который получится применить и сейчас, чтобы продолжить благоустройство Ставрополья.

В сообщении также уточняется, что турналог не будет касаться пунктов временного размещения.