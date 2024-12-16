Зурабишвили помиловала 9 заключенных в Грузии

Саломе Зурабишвили перед своим уходом с поста президента помиловала группу граждан. В число помилованных вошла одна женщина.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили за считанные дни до истечения срока своих полномочий на посту главы государства решила помиловать 9 осужденных. Об этом сказано в сообщении, распространенном 23 декабря администрацией главы государства.

Полностью освобождены от отбывания наказания 5 человек, еще 4 сократили срок.

В число тех, кому уменьшили срок оставшегося тюремного заключения, попала одна женщина.

Напомним, накануне Зурабищвили потребовала от грузинского руководства провести новые выборы в парламент.