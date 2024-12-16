Вестник Кавказа

Зурабишвили помиловала 9 заключенных в Грузии

Зурабишвили помиловала 9 заключенных в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Саломе Зурабишвили перед своим уходом с поста президента помиловала группу граждан. В число помилованных вошла одна женщина.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили за считанные дни до истечения срока своих полномочий на посту главы государства решила помиловать 9 осужденных. Об этом сказано в сообщении, распространенном 23 декабря администрацией главы государства.

Полностью освобождены от отбывания наказания 5 человек, еще 4 сократили срок.

В число тех, кому уменьшили срок оставшегося тюремного заключения, попала одна женщина.

Напомним, накануне Зурабищвили потребовала от грузинского руководства провести новые выборы в парламент.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1315 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

&quot;Мечта&quot; о внеочередных выборах в Грузии: невероятно и даже не смешно

"Мечта" о внеочередных выборах в Грузии: невероятно и даже не смешно

Ситуация в Грузии сегодня: протесты, новые выборы, тюрьма для Зурабишвили

Ситуация в Грузии сегодня: протесты, новые выборы, тюрьма для Зурабишвили

МИД Грузии назвал безосновательным требование Зурабишвили о проведении новых выборов

МИД Грузии назвал безосновательным требование Зурабишвили о проведении новых выборов

Протесты в Грузии: 25-й день и ультиматум Зурабишвили

Протесты в Грузии: 25-й день и ультиматум Зурабишвили

Зурабишвили дала Иванишвили 7 дней на организацию новых парламентских выборов

Зурабишвили дала Иванишвили 7 дней на организацию новых парламентских выборов

Кобахидзе пригрозил Зурабишвили тюрьмой

Кобахидзе пригрозил Зурабишвили тюрьмой

Зурабишвили готова обсудить новые выборы с Иванишвили

Зурабишвили готова обсудить новые выборы с Иванишвили

Зурабишвили раскритиковала встречу генсека Совета Европы с «Мечтой»

Зурабишвили раскритиковала встречу генсека Совета Европы с «Мечтой»

Саломе Зурабишвили не хочет покидать Грузию

Саломе Зурабишвили не хочет покидать Грузию

Кобахидзе назвал заявления Зурабишвили в Европарламенте абсурдными

Кобахидзе назвал заявления Зурабишвили в Европарламенте абсурдными

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы