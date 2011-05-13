Власти Армении не рискнули устанавливать видеокамеры у коммерческих объектов

МВД Армении отозвало из парламента предложенный им скандальный законопроект об обязательной установке видеокамер у входов в крупные коммерческие объекты, но готово обсудить его в зданиях государственных и местных органов.

МВД Армении отозвало свой резонансный законопроект из Национального собрания (парламента) страны, которым предлагалось оснастить видеокамерами входы в крупные коммерческие объекты, сообщает пресс-служба министерства.

Поправки к закону "О полиции" предполагали, что камеры видеонаблюдения, доступ к которым будет у полицейских, в обязательном порядке будут установлены в банках, обменных пунктах, пунктах выдачи микрозаймов, ломбардах, оружейных магазинах и других объектах площадью более 50 кв м, передает Sputnik Армения.

"Проект выведен из повестки и больше не будет рассматриваться в рамках ныне действующей логики"

- МВД Армении

Проект, предложенный депутатом от фракции правящего "Гражданского договора" Айком Саркисяном, общественность встретила, что называется, "в штыки" – она увидела в инициативе попытку нарушения права граждан на их частную жизнь.

Ранее МВД приостановило принятие проекта, а теперь и полностью исключило его из повестки работы парламентариев, чтобы не провоцировать в стране народные волнения, но готово вернуться к обсуждению вопроса в новом формате - предоставить полиции доступ к системам видеонаблюдения, уже установленным органами местного самоуправления и государственными учреждениями.