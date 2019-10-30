Вестник Кавказа

В Армении разрешат ездить за рулем без прав в кармане

В Армении разрешат ездить за рулем без прав в кармане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В скором времени водителей в Армении могут избавить от обязанности при поездке на личном автомобиле иметь при себе водительские права – их наличие патрульные полицейские смогут проверить через электронную систему.

Правительство Армении вскоре примет решение по новому законопроекту, который внесен на его рассмотрение МВД страны: суть его в том, что армянские водители смогут ездить за рулем, не имея в кармане водительского удостоверения,  заявила министр внутренних дел Арпине Саркисян.

"Наличие водительских прав инспектор сможет проверить через электронную систему. Если информация подтвердится, санкции в отношении водителя применяться не будут"

- Арпине Саркисян

Сейчас законы в отношении "бесправных" водителей, забывших документ дома, достаточно строги: на первый раз нарушителя ждет административное наказание, а при повторном случае – уголовное дело, передает Sputnik Армения.

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