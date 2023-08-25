Сотрудники ГАИ и автошколы "продавали" права на Ставрополье

Организованная группа занималась фактически продажей водительских удостоверений в Георгиевске. Желающие купить права давали взятки, а потом им "помогали" сдавать экзамены.

Пятнадцать человек проходят по уголовного делу о взяточничестве при получении водительских прав на Ставрополье, рассказали в краевом управлении СКР.

В ведомстве уточнили, что в преступную группу входили пять работников Госавтоинспекции и десять членов руководства автошкол. Процесс был налажен таким образом, что получить права можно было избежав обучения в автошколе и далее экзаменов – и эта схема проворачивалась систематически.

Стоимость незаконной "услуги" начиналась от 10 тыс рублей и заканчивалась 35 тыс.

"При этом участниками организованной группы была разработана инструкция о порядке действий при прохождении экзаменов, средства конспирации, а также велись списки лиц, передавших взятки"

– СУ СКР по Ставрополью

Взяткодатели отдавали деньги руководству автошкол, те приносили их работникам регистрационного подразделения ГАИ, обеспечивая нерадивым ученикам возможность получения помощи при сдаче экзамена.