Вестник Кавказа

Сотрудники ГАИ и автошколы "продавали" права на Ставрополье

Сотрудники ГАИ и автошколы "продавали" права на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Организованная группа занималась фактически продажей водительских удостоверений в Георгиевске. Желающие купить права давали взятки, а потом им "помогали" сдавать экзамены.

Пятнадцать человек проходят по уголовного делу о взяточничестве при получении водительских прав на Ставрополье, рассказали в краевом управлении СКР.

В ведомстве уточнили, что в преступную группу входили пять работников Госавтоинспекции и десять членов руководства автошкол. Процесс был налажен таким образом, что получить права можно было избежав обучения в автошколе и далее экзаменов – и эта схема проворачивалась систематически.

Стоимость незаконной "услуги" начиналась от 10 тыс рублей и заканчивалась 35 тыс.

"При этом участниками организованной группы была разработана инструкция о порядке действий при прохождении экзаменов, средства конспирации, а также велись списки лиц, передавших взятки"

– СУ СКР по Ставрополью

Взяткодатели отдавали деньги руководству автошкол, те приносили их работникам регистрационного подразделения ГАИ, обеспечивая нерадивым ученикам возможность получения помощи при сдаче экзамена.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1050 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Конфликт возле кафе завершился стрельбой в Георгиевске

Конфликт возле кафе завершился стрельбой в Георгиевске

Склад с пиломатериалами горел на Ставрополье

Склад с пиломатериалами горел на Ставрополье

Пожар на Ставрополье: загорелся склад с древесиной

Пожар на Ставрополье: загорелся склад с древесиной

Жители Ставрополья станут героями нового сериала

Жители Ставрополья станут героями нового сериала

Крупный спорткомплекс в Георгиевске откроют к 2026 году

Крупный спорткомплекс в Георгиевске откроют к 2026 году

Частная газовая АЗС в Георгиевске работала без лицензии

Частная газовая АЗС в Георгиевске работала без лицензии

Детское питание на Ставрополье будет выпускать &quot;Черноголовка&quot;

Детское питание на Ставрополье будет выпускать "Черноголовка"

Ветер смел резиденцию Деда Мороза на Ставрополье

Ветер смел резиденцию Деда Мороза на Ставрополье

Специалисты разработали концепцию развития городов Кавминвод

Специалисты разработали концепцию развития городов Кавминвод

В Георгиевске произошел пожар на складе со вторсырьем

В Георгиевске произошел пожар на складе со вторсырьем

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы