Сотрудника ГАИ заподозрили в выпрашивании взятки у водителя

Проверка проводится во Владикавказе в отношении сотрудника дорожной полиции – предположительно он предложил нарушившему ПДД автолюбителю дать ему взятку.

Возможный факт коррупции расследуется во Владикавказе, сообщает МВД Северной Осетии.

Предварительно известно, что правонарушение совершил сотрудник Госавтоинспекции во Владикавказе. Один водитель нарушил ПДД и должен был понести административную ответственность. Однако инспектор предложил ему решить вопрос на месте, но не безвозмездно, а за определенную сумму.

Если вина дорожного полицейского подтвердится, то его уволят, пока он отстранен. Кроме того, он будет наказан по закону, его руководителей ждет дисциплинарная ответственность.