Саломе Зурабишвили не хочет покидать Грузию

Уже бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили в разговоре с польскими журналистами заявила, что не намерена покидать страну после окончания срока своих полномочий 29 декабря.
«В чем смысл поддержки, когда все окончено? Мне нужна поддержка сейчас, в моей стране, вместе с моим населением»
- Саломе Зурабишвили
Она добавила, что не уедет из Грузии из-за страха преследования, как это было с ее родителями и родственниками в 1921 году.
Ранее Саломе Зурабишвили выступила с заявлением, что не собирается покидать президентское кресло, так как считает как парламентские, так и президентские выборы нелегитимными, а себя единственной законной властью в стране.
Напомним, что на президентских выборах, что прошли 14 декабря, победил экс-футболист и основатель партии «Сила народа» Михаил Кавелашвили. Его инаугурация намечена на 29 декабря.