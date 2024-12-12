Вестник Кавказа

Саломе Зурабишвили не хочет покидать Грузию

Саломе Зурабишвили не хочет покидать Грузию
© Фото: сайт президента Грузии
Президентство Саломе Зурабишвили завершится уже через 10 дней. В связи с этим она дала интервью, где подчеркнула свое нежелание покидать Грузию после инаугурации нового президента страны Михаила Кавелашвили.

Уже бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили в разговоре с польскими журналистами заявила, что не намерена покидать страну после окончания срока своих полномочий 29 декабря.

«В чем смысл поддержки, когда все окончено? Мне нужна поддержка сейчас, в моей стране, вместе с моим населением»

- Саломе Зурабишвили

Она добавила, что не уедет из Грузии из-за страха преследования, как это было с ее родителями и родственниками в 1921 году.

Ранее Саломе Зурабишвили выступила с заявлением, что не собирается покидать президентское кресло, так как считает как парламентские, так и президентские выборы нелегитимными, а себя единственной законной властью в стране.

Напомним, что на президентских выборах, что прошли 14 декабря, победил экс-футболист и основатель партии «Сила народа» Михаил Кавелашвили. Его инаугурация намечена на 29 декабря.

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