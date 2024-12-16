Вестник Кавказа

Путин пригласил Пезешкиана посетить Россию в начале года

Путин пригласил Пезешкиана посетить Россию в начале года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава иранского государства может в ближайшие несколько недель приехать в Россию. Предыдущая его встреча с российским коллегой состоялась в конце октября.

Президент России Владимир Путин передал своему иранскому коллеге приглашение посетить страну в первые дни наступающего года. Об этом сказано в сообщении, размещенном 23 декабря на сайте иранского президента.

В сообщении сказано, что данное приглашение Масуд Пезешкиан получил на переговорах с вице-премьером РФ Виталием Савельевым. В ходе беседы он также передал иранскому президенту теплые приветствия не только от президента, но и от премьер-министра Михаила Мишустина.

Савельев также заявил о готовности российского правительства к организации поездки Пезешкиана в Москву, подготовке переговоров и соглашений.

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