Пезешкиан наложил вето на закон о хиджабе

Президент Ирана воспользовался правом вето и остановил процесс введения в стране более строгого закона о хиджабе. Пезешкиан выступил против парламента и отметил, что закон может поднять волну протестов.

В Иране глава государства Масуд Пезешкиан не поддержал инициативу парламента и наложил вето на новый, более строгий закон о ношении хиджаба, передает Euronews.

Сейчас в республике уже действует закон, согласно которому, ношение женщинами хиджаба в общественных местах обязательно. За отказ от хиджаба грозят штрафы и тюремное заключение. В новой версии закона предполагалось ужесточить наказание - увеличить штрафы и тюремные сроки.

По мнению президента ИРИ, новый закон может привести к массовым протестам в стране, как это было в 2022 году. Он использовал право вето и приостановил процесс введения закона о ношении хиджабов.