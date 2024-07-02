Хиджаб: что это такое, каким он бывает и почему его запрещают?

Вчера российское правительство отправило на доработку законопроект о запрете никабов и хиджабов в школах. Что такое хиджаб, почему его запрещают и какая еще есть религиозная одежда, которая может попасть под запрет - рассказываем в этом материале.

Что такое хиджаб?

Хиджаб - это элемент одежды, прикрывающий волосы и шею, который носят некоторые женщины, исповедующие ислам. В Иране, например, хиджаб - обязательный элемент одежды, в других мусульманских странах решение носить или не носить хиджаб женщина принимает сама.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какой должен быть хиджаб?

Некоего универсального видения того, каким должен быть хиджаб среди мусульман нет: кто-то носит хидажб так, что он закрывает волосы и шею, у кого-то платок доходит до плеч, а есть и те, кто носит хиджаб в сочетании с одеждой, похожий на платье. Единственное, что объединяет все виды хиджаба, это специальная шапочка, которая надевается под него - подхиджабник. В отношении яркости и цвета тоже нет особых ограничений: все зависит от того, к какому течению себя относит женщина-мусульманка. Чем строже исламская школа, тем скромнее и менее ярким должен быть хиджаб.

Что такое хиджаб в Коране?

Само слово ”хиджаб” в Коране не упоминается в качестве обязательного платка для женщин-мусульманок. В священной книге мусульман говорится о хиджабе как о концепции барьера:

визуального - как нечто такое, что отделяет жен Мухаммеда от других членов сообщества;

физического - как необходимость собственного пространства для женщин

этического, обозначающего чистоту намерений жен Мухаммеда.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Хиджаб мужской и женский

Фактически, до XXI века хиджаб рассматривался не как элемент одежды, а как концепция скромности и традиционности в одежде как женщин, так и мужчин, исповедующих ислам. В Коране о необходимости скромности как для женщин, так и для мужчин написано в суре Ан-Нур.

Значение хиджаба в исламе

Поскольку никаких упоминаний о хиджабе в Коране нет, каждая из религиозных школ ислама, по-своему интерпретирует хиджаб как концепцию на основе различных толкований Корана. Большинство из них предписывают женщине покрывать все тело, в том числе и волосы, кроме лица и кистей рук, какие-то запрещают обнажать в том числе и их.

Зачем нужен хиджаб?:

Сегодня хиджаб как часть гардероба мусульманки - это символ, во-первых, скромности, а во-вторых, религиозной идентичности. Надевая хиджаб мусульманская женщина определяет свою культурную принадлежность. Женщина сама принимает решение, надевать или не надевать хиджаб (за исключением стран, где это обязательный атрибут) и в каком возрасте это нужно делать.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Хиджаб - это плохо?

Хиджаб и как концепция, и как элемент одежды - это не хорошо и не плохо. Хиджаб - это религиозное и культурное явление, определяющее определенную группу людей. Зачастую запрет на ношение хиджаба в отдельных местах, в том числе в общественных и образовательных учреждениях, связан с необходимостью соблюдать нейтральный религиозный статус в стране, которая является светской, то есть там, где религия и госвласть разделены.

Хиджаб запрещен в России?

Пока хиджаб на всей территории России не запрещен, однако соответствующий законопроект уже был рассмотрен Госдумой и отправлен на доработку в связи с отсутствием в российском законодательстве формулировки ”религиозная одежда”. В отдельных регионах страны действует запрет на ношение хиджаба. Носить хиджаб - мусульманский платок - в образовательных учреждениях было запрещено в Мордовии в 2015 году, а в Ставропольском крае - в 2013 году.

Что есть кроме хиджаба?

Мусульманская одежда женщин довольно разнообразна. В зависимости от региона детали гардероба мусульманок отличаются, но в целом все они соответствуют концепции скромности.

Абайя свободное платье или халат, которое надевается поверх одежды. Абайя может надеваться как в сочетании с хиджабом, так и в сочетании с никабом. В современных арабских странах на смену традиционной черной пришли яркие и стильные абайи, нередко выполненные из дорогих тканей. Абайя может служить как в качестве повседневной одежды, так и в качестве вечернего наряда. Абайю в основном носят в странах Ближнего Востока, а также Северной Африки.

свободное платье или халат, которое надевается поверх одежды. Абайя может надеваться как в сочетании с хиджабом, так и в сочетании с никабом. В современных арабских странах на смену традиционной черной пришли яркие и стильные абайи, нередко выполненные из дорогих тканей. Абайя может служить как в качестве повседневной одежды, так и в качестве вечернего наряда. Абайю в основном носят в странах Ближнего Востока, а также Северной Африки. Джалабия как и абайя представляет собой платье свободного покроя с длинным рукавом. Чаще всего джалабию носят женщины в Египте. Зачастую джалабия сшита из легких тканей светлого оттенка и украшена яркой вышивкой.

как и абайя представляет собой платье свободного покроя с длинным рукавом. Чаще всего джалабию носят женщины в Египте. Зачастую джалабия сшита из легких тканей светлого оттенка и украшена яркой вышивкой. Никаб - это вуаль и платок, пришитые к налобной повязке. Вуаль скрывает лицо, кроме глаз, а платок покрывает волосы женщины. Никаб зачастую носят с абайей.

- это вуаль и платок, пришитые к налобной повязке. Вуаль скрывает лицо, кроме глаз, а платок покрывает волосы женщины. Никаб зачастую носят с абайей. Химар - простой платок-вуаль, который покрывает волосы, шею и плечи полностью, доходя до талии. Традиционный химар от традиционного хиджаба отличается тем, что он длиннее и шире. Нередко мусульманки надевают химар, отправляясь совершать намаз или читать молитвы, поскольку это довольно удобная и простая в обращении вещь гардероба.

- простой платок-вуаль, который покрывает волосы, шею и плечи полностью, доходя до талии. Традиционный химар от традиционного хиджаба отличается тем, что он длиннее и шире. Нередко мусульманки надевают химар, отправляясь совершать намаз или читать молитвы, поскольку это довольно удобная и простая в обращении вещь гардероба. Джильбаб - это верхняя одежда мусульманок, напоминающая абайю, но из более плотной ткани, предназначенная для ношения в прохладное время года.

- это верхняя одежда мусульманок, напоминающая абайю, но из более плотной ткани, предназначенная для ношения в прохладное время года. Арабская бурка, афганская чадра и центральноазиатская паранджа представляют собой самую закрытую одежду мусульманок. Все три вида одежды по форме напоминают одеяло и предполагают полное закрытие лица с помощью сетки. В ряде стран ношение бурки, чадры и паранджы запрещено на законодательном уровне.

Шайла - длинный шарф прямоугольной формы, который наматывают вокруг головы или накидывают на волосы и плечи. Шайла обычно шьется из легкого материала и идеально подходит для создания многослойности и эффекта драпировки.

- длинный шарф прямоугольной формы, который наматывают вокруг головы или накидывают на волосы и плечи. Шайла обычно шьется из легкого материала и идеально подходит для создания многослойности и эффекта драпировки. Бурга или батулла . Металлическую маску можно встретить на женщинах в странах Персидского залива, в Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Омане, Ираке и Катаре. Такая маска носится в сочетании с химаром или хиджабом и означает, что ее носительница замужем.

или . Металлическую маску можно встретить на женщинах в странах Персидского залива, в Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Омане, Ираке и Катаре. Такая маска носится в сочетании с химаром или хиджабом и означает, что ее носительница замужем. Буркини - это закрытый купальник для мусульманок, закрывающий все, кроме рук, ступней и лица.