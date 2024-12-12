Вестник Кавказа

Москва и Тегеран добились стратегических решений по проекту "Север-Юг"

Москва и Тегеран добились стратегических решений по проекту "Север-Юг"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российская делегация во время поездки в Иран провела переговоры с представителями этой страны. На них сторонам удалось достичь важных для проекта "Север - Юг" решений.

Представители России и Ирана достигли важных решений по железной дороге Решт-Астара в рамках реализации проекта "Север – Юг". Об этом 23 декабря поведал Виталий Савельев, зампред правительства РФ.

"Мы также пытаемся решить возникающие вопросы, чтобы ускорить процесс реализации проекта Решт-Астара. Я считаю, что мы сейчас приняли стратегические решения. Очень надеемся, что в ближайшее время начнем двигаться по их реализации"

– Виталий Савельев

Он заметил, что страны взяли обязательства по реализации четырех пунктов, озвученных российской стороной.

"В том числе иранская сторона взяла на себя обязательства по предоставлению графика выкупа земель, что для нас являлось самым чувствительным вопросом в наших переговорах. Я очень рад, что коллеги с пониманием (к этому) отнеслись"

– вице-премьер РФ

Со своей стороны, зампред правительства РФ Алексей Оверчук поведал, что на переговорах рассматривался вопрос сближения Исламской Республики с ЕАЭС. В частности, обсуждалось возможное получение ИРИ статуса наблюдателя в ЕАЭС и другие темы, представляющие обоюдный интерес.

Ранее сегодня стало известно, что президент Ирана может приехать в Россию в первые дни наступающего года.

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