Экс-мэра Сочи заподозрили в особо крупной взятке

Еще одно преступление мог совершить бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский. Речь идет о взятке, сумма которой превысила 43 млн рублей и которая была получена через его жену.

Бывший сочинский руководитель Алексей Копайгородский, в то время, когда он еще занимал свой пост, мог получить взятку на несколько десятков миллионов рублей, рассказали в МВД РФ.

В ведомстве рассказали, что следствие установило: в ноябре минувшего года мэр от одного из бизнесменов города-курорта особо крупную взятку. Уточняется, что тогдашний градоначальник поживился более чем 43 млн рублей. При этом фактически было совершено вымогательство. Деньги мэру были переданы через его супругу, Янину Копайгородскую.

Следователи считают, что, получив эти деньги, чиновник обещал обеспечивать предпринимателю хорошие условия для развития его дела, а также покровительствовать ему.

Напомним, Копайгородского ранее обвинили в хищении через присвоение земельных участков на 3,7 млн рублей, в аналогичном обвиняют и его супругу. Чиновник был задержан в сентябре. Ни он, ни она вину не признают. Для мужа была выбрана мера пресечения в виде ареста, который должен был продолжаться до 18 ноября, но затем его продлили до 17 февраля. Жена отправлена под домашний арест, его срок – до 12 января.

Стоит отметить, что городом Сочи Копайгородский руководил с осени 2019 года по нынешний май.