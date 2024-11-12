Вестник Кавказа

Экс-мэра Сочи заподозрили в особо крупной взятке

Экс-мэра Сочи заподозрили в особо крупной взятке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Еще одно преступление мог совершить бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский. Речь идет о взятке, сумма которой превысила 43 млн рублей и которая была получена через его жену.

Бывший сочинский руководитель Алексей Копайгородский, в то время, когда он еще занимал свой пост, мог получить взятку на несколько десятков миллионов рублей, рассказали в МВД РФ.

В ведомстве рассказали, что следствие установило: в ноябре минувшего года мэр от одного из бизнесменов города-курорта особо крупную взятку. Уточняется, что тогдашний градоначальник поживился более чем 43 млн рублей. При этом фактически было совершено вымогательство. Деньги мэру были переданы через его супругу, Янину Копайгородскую.

Следователи считают, что, получив эти деньги, чиновник обещал обеспечивать предпринимателю хорошие условия для развития его дела, а также покровительствовать ему.

Напомним, Копайгородского ранее обвинили в хищении через присвоение земельных участков на 3,7 млн рублей, в аналогичном обвиняют и его супругу. Чиновник был задержан в сентябре. Ни он, ни она вину не признают. Для мужа была выбрана мера пресечения в виде ареста, который должен был продолжаться до 18 ноября, но затем его продлили до 17 февраля. Жена отправлена под домашний арест, его срок – до 12 января.

Стоит отметить, что городом Сочи Копайгородский руководил с осени 2019 года по нынешний май.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
655 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Сочи признан популярнейшим направлением для любителей фитнеса

Сочи признан популярнейшим направлением для любителей фитнеса

Красная Поляна примет спортивно–музыкальный фестиваль

Красная Поляна примет спортивно–музыкальный фестиваль

Красная Поляна открывает вечернее катание

Красная Поляна открывает вечернее катание

Курорт &quot;Роза Хутор&quot; начал горнолыжный сезон

Курорт "Роза Хутор" начал горнолыжный сезон

Оползень снес дорогу и дом в Сочи

Оползень снес дорогу и дом в Сочи

Организаторам полетов на шаре в Сочи вынесли приговор

Организаторам полетов на шаре в Сочи вынесли приговор

Туризм в Сочи не пострадал из-за непогоды

Туризм в Сочи не пострадал из-за непогоды

Дожди разрушили мост в нацпарке Сочи

Дожди разрушили мост в нацпарке Сочи

Оползни в Сочи оставили население без газа

Оползни в Сочи оставили население без газа

Месячная норма осадков выпала в Сочи за день

Месячная норма осадков выпала в Сочи за день

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы