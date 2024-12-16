Вестник Кавказа

На Черноморском побережье Кубани продолжают находить мертвых дельфинов

На Черноморском побережье Кубани продолжают находить мертвых дельфинов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На побережье Черного моря в Краснодарском крае сегодня нашли еще десять погибших дельфинов – ученые полагают, что процесс гибели животных будет продолжаться из-за токсинов, которые попадают в их организмы вместе со съеденной рыбой.

Сегодня на Черноморском побережье в Краснодарском крае волонтеры и ученые нашли еще десять тел погибших дельфинов – это последствия разлива мазута с потерпевших крушение танкеров, сообщила директор Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.

"Сегодня четырех погибших дельфинов нашли в Алексино, троих на пляже в Волочаевском, одного на Суджукской косе, одного в Джубге, одного в Анапе"

- Татьяна Белей

В то же время ученые опасаются, что смерти животных этим не ограничатся: их будут провоцировать токсины, которые малыми дозами будут попадать в их организмы со съеденной рыбой, отметила Белей, передает "Интерфакс".

Накопление таких токсинов из нефтепродуктов в организме дельфинов приводит к значительному снижению иммунитета, в том числе к развитию различных болезней и вспышкам инфекционных заболеваний, и от этого не застрахованы не только дельфины, но и морские свиньи (азовки), хотя они и умеют обходить загрязненные нефтепродуктами места и не едят рыбу с явными признаками отравления, добавила эколог.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1065 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Краснодаре горела детская клиника

В Краснодаре горела детская клиника

Почти 40 км берега очищено от мазута на Кубани

Почти 40 км берега очищено от мазута на Кубани

Россия реанимировала &quot;Дружбу&quot; с Венгрией

Россия реанимировала "Дружбу" с Венгрией

Мазут погубил 11 дельфинов на Кубани

Мазут погубил 11 дельфинов на Кубани

Мазут с потерпевших крушение танкеров добрался до Крыма

Мазут с потерпевших крушение танкеров добрался до Крыма

Моряки судна под флагом Гвинеи-Биссау запросили помощи в Керченском проливе

Моряки судна под флагом Гвинеи-Биссау запросили помощи в Керченском проливе

Три пляжа Анапы избавили от мазута

Три пляжа Анапы избавили от мазута

Оползни в Сочи оставили население без газа

Оползни в Сочи оставили население без газа

Часть Севастополя провела ночь без газа

Часть Севастополя провела ночь без газа

Иномарка наехала на стадо коров в Сочи

Иномарка наехала на стадо коров в Сочи

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы