Вестник Кавказа

Власти Дагестана потратят почти 1,5 млрд рублей на чистую воду

Власти Дагестана потратят почти 1,5 млрд рублей на чистую воду
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Дагестана обещают в ближайшем будущем решить одну из главных проблем региона – вскоре у более 80 тысяч республики в кранах будет идти чистая питьевая вода, на это потратят 1,4 миллиарда рублей.

У жителей части регионов Дагестана в кранах вскоре будет идти чистая питьевая вода – власти готовы потратить на это 1,4 млрд рублей по федеральному проекту "Чистая вода", сообщил сегодня премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов.

На эти деньги будет профинансировано строительство четырех крупных объектов водоснабжения в Дагестане, которые обеспечат качественной питьевой водой более 80 тыс жителей  республики, передает "АиФ-Дагестан".

Ожидается, что новые водохранилища и водопроводные сети заработают в селении Дылым, будут построены в Южно-Сухокумске и в селе Карата Ахвахского района, а также заработает новый водовод к шести селам Казбековского района.

Всего по республиканской инвестиционной программе будет профинансировано строительство 34 таких объектов, еще 13 будет завершено уже до конца текущего 2024 года - они обеспечат питьевой водой более 43,8 тыс человек, отметил премьер.

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