Проблему сточных вод решат в Астане в будущем году

Власти Астаны после превращения города в подобие Венеции после летних ливней решили создать в городе новый комплекс очистки сточных вод. Работы начнутся в следующем году.

Столица Казахстана обзаведется новой системой очистки сточных вод в 2025 году, об этом стало известно на заседании общественного совета при правительстве Астаны.

По словам гендиректора Научно-исследовательского проектного института «Астанагенплан» Руслана Жакупова, новый комплекс позволит качественно очищать воды и затем использовать их для различных нужд.

«В генеральном плане на 2025 год предусмотрено строительство нового комплекса очистки сточных вод мощностью 188 тыс куб м в сутки. Предусматривается отвод глубоко очищенных сточных вод на техническое водоснабжение, зеленое орошение и в реки Есиль и Нура»

– Жакупов

Минувшим летом мощные ливни привели к затоплениям улиц в Астане, система канализации не справлялась с потоком воды.