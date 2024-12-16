Разлив нефти в Черном море добрался до Крыма

У берегов Крыма в понедельник утром было замечено нефтяное загрязнение в море. Нефтепродукты может выбросить на берег.

Шторм на Черном море привел к новым загрязнениям акватории нефтепродуктами. Сегодня стало известно, что мазут добрался до Крыма, передает ТАСС.

После крушения в море двух танкеров, перевозивших мазут, экологическая катастрофа наблюдается в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края. В Новороссийске сообщают о погибших дельфинах. Со вчерашнего дня море штормит, это привело к повторным загрязнениям береговой линии Анапы, а также к распространению нефтепродуктов - их заметили неподалеку от Крыма - на участке от входа в Керченский пролив до Крымского моста.

"Хорошо видно загрязнение у мыса Такиль и до моста. Скорее всего, на берег попадает"

– специалист по дистанционным методам исследования, сотрудничающий с Морспасслужбой, Сергей Станичный

Ранее на Кубани сообщили, что устранить все образовавшиеся на данный момент загрязнения получится примерно за месяц.