Российские вице-премьеры прилетели в Тегеран

Делегация из России прибыла сегодня в столицу Ирана. В нее вошли российские вице-премьеры – Виталий Савельев и Алексей Оверчук. В Тегеране они встретятся с президентом Исламской Республики.

В понедельник утром стартовала рабочая поездка вице-премьеров РФ в Иран.

В Тегеран прибыли заместители председателя правительства Виталий Савельев и Алексей Оверчук, пишет ТАСС.

Известна программа поездки вице-премьеров. В нее входят переговоры с президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом.

Кроме того, запланирована встреча с первым вице-президентом ИРИ Мохаммадом Резой Арефом.

Еще одна беседа состоится с главой Миндорог Фарзане Садег.

Напомним, Москва и Тегеран намерены в ближайшее время подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Сегодня в МИД ИРИ назвали предварительные сроки этого события. По словам представителя иранского внешнеполитического ведомства Эсмаила Багаи, оно может состояться уже в следующем месяце.