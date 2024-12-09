Вестник Кавказа

Российские вице-премьеры прилетели в Тегеран

Российские вице-премьеры прилетели в Тегеран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Делегация из России прибыла сегодня в столицу Ирана. В нее вошли российские вице-премьеры – Виталий Савельев и Алексей Оверчук. В Тегеране они встретятся с президентом Исламской Республики.

В понедельник утром стартовала рабочая поездка вице-премьеров РФ в Иран.

В Тегеран прибыли заместители председателя правительства Виталий Савельев и Алексей Оверчук, пишет ТАСС.

Известна программа поездки вице-премьеров. В нее входят переговоры с президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом.

Кроме того, запланирована встреча с первым вице-президентом ИРИ Мохаммадом Резой Арефом.

Еще одна беседа состоится с главой Миндорог Фарзане Садег.

Напомним, Москва и Тегеран намерены в ближайшее время подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Сегодня в МИД ИРИ назвали предварительные сроки этого события. По словам представителя иранского внешнеполитического ведомства Эсмаила Багаи, оно может состояться уже в следующем месяце.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1230 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россия и Иран перенесли стратегическое партнерство на январь

Россия и Иран перенесли стратегическое партнерство на январь

В Иране убили дагестанского дальнобойщика

В Иране убили дагестанского дальнобойщика

В иранской Астаре нашли тело дальнобойщика из Дагестана

В иранской Астаре нашли тело дальнобойщика из Дагестана

Россия и Иран подтвердили важность платформы &quot;3+3&quot;

Россия и Иран подтвердили важность платформы "3+3"

Какие перспективы открывает статус наблюдателя для Ирана в ЕАЭС?

Какие перспективы открывает статус наблюдателя для Ирана в ЕАЭС?

Москва и Тегеран поговорили о Сирии

Москва и Тегеран поговорили о Сирии

Тегеран раскритиковал европейские санкции против иранских кораблей

Тегеран раскритиковал европейские санкции против иранских кораблей

Новая реальность для Ирана: жизнь после Асада

Новая реальность для Ирана: жизнь после Асада

3 последствия падения режима Асада для региона

3 последствия падения режима Асада для региона

Россия и Иран начали строительство двух новых транспортных маршрутов

Россия и Иран начали строительство двух новых транспортных маршрутов

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы