Азербайджан и Иран нарастили взаимный товарооборот на 33,5%

За 11 месяцев этого года объем торговли между Азербайджаном и Ираном составил более $583,5 млн. Это на треть больше, чем в прошлом году.

Торгово-экономическое сотрудничество Азербайджана и Ирана в 2024 году увеличилось, объем торговых операций за январь-ноябрь составил $583,646 млн, информирует Государственный таможенный комитет АР.

Таким образом, страны нарастили торговые операции на 33,5% или на $146,430 млн.

Экспорт из Азербайджана в Иран сократился на 3%, до $12,87 млн за 11 месяцев. Импорт из Ирана вырос на 34,6% - в Азербайджан ввезено иранской продукции на $570,776 млн.

На Иран в январе-ноябре пришлось 1,35% от общего торгового оборота Азербайджана.