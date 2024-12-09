Вестник Кавказа

Мощный пожар на 1,5 тысяч "квадратов" потушили в чеченском селе

Мощный пожар на 1,5 тысяч "квадратов" потушили в чеченском селе
© Фото: МЧС России
С крупным возгоранием боролись сегодня в одном из сел Грозненского района Чечни – пламя охватило склад, на котором хранились строительные материалы.

Сильный пожар разгорелся сегодня в Чечне, рассказали в МЧС России.

По данным ведомства, пламя охватило склад, на котором хранились стройматериалы, расположенный в селе Беркат-Юрт, которое находится в Грозненском районе.

Изначально называлась площадь пожара 1,5 тыс кв м. С огнем боролись более полусотни пожарных.

Вскоре стало известно, что огонь удалось побороть.

"Спасено здание на 1,1 тыс квадратах, а также стройматериал на 2 тыс квадратах"

– МЧС

Кроме того, во время тушения из пламени был извлечен газовый баллон.

Информации о том, почему произошел пожар, пока нет.

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