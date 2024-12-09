Мощный пожар на 1,5 тысяч "квадратов" потушили в чеченском селе

С крупным возгоранием боролись сегодня в одном из сел Грозненского района Чечни – пламя охватило склад, на котором хранились строительные материалы.
Сильный пожар разгорелся сегодня в Чечне, рассказали в МЧС России.
По данным ведомства, пламя охватило склад, на котором хранились стройматериалы, расположенный в селе Беркат-Юрт, которое находится в Грозненском районе.
Изначально называлась площадь пожара 1,5 тыс кв м. С огнем боролись более полусотни пожарных.
Вскоре стало известно, что огонь удалось побороть.
"Спасено здание на 1,1 тыс квадратах, а также стройматериал на 2 тыс квадратах"
– МЧС
Кроме того, во время тушения из пламени был извлечен газовый баллон.
Информации о том, почему произошел пожар, пока нет.