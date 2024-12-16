Более 2,5 млрд рублей направят на модернизацию водоснабжения в Сочи

Средства Фонда развития территорий направят на модернизацию системы водоснабжения в Сочи. Город получит более 2,5 млрд рублей.

В Сочи проведут работы по обновление коммунальной инфраструктуры, связанной с системой водоснабжения. Средства в размере 2,6 млрд рублей поступят из Фонда развития территорий, поведали в пресс-службе организации.

Сообщается, что специалисты построят или отремонтируют более 20 км коммунальных сетей.

Отмечается, что средства будут направлены на сооружение водовода до предприятия "Чайфабрика". Также водой планируется снабжать район "Благодать". Работы также будут проведены в Адлерском и Хостинском районах.

Ожидается, что работы по модернизации коммунальных сетей затронут около 240 тыс жителей курорта.