Дагестанцы сразятся на турнире UFC в Саудовской Аравии

В феврале в Саудовской Аравии состоится турнир UFC. В спортивном мероприятии примут участие три уроженца Дагестана.
Столица Саудовской Аравии Эр-Рияд примет турнир UFC Fight Night 250. Спортивное мероприятие пройдет 1 февраля.
В турнире примут участие трое уроженцев Дагестана. Легчайшевес Саид Нурмагомедов сразится с бразильцем Винисиусом де Оливейра.
Икрам Алискеров, выступающий в среднем весе, разделит октагон с бойцом Андре Мунизом, который также представляет Бразилию.
Дагестанец Шамиль Газиев, выступающий за Бахрейн, поборется в тяжелом весе против спортсмена из США Томасом Петерсеном.