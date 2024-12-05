Вестник Кавказа

Дагестанцы сразятся на турнире UFC в Саудовской Аравии

Бойцовские перчатки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В феврале в Саудовской Аравии состоится турнир UFC. В спортивном мероприятии примут участие три уроженца Дагестана.

Столица Саудовской Аравии Эр-Рияд примет турнир UFC Fight Night 250. Спортивное мероприятие пройдет 1 февраля.

В турнире примут участие трое уроженцев Дагестана. Легчайшевес Саид Нурмагомедов сразится с бразильцем Винисиусом де Оливейра.

Икрам Алискеров, выступающий в среднем весе, разделит октагон с бойцом Андре Мунизом, который также представляет Бразилию.

Дагестанец Шамиль Газиев, выступающий за Бахрейн, поборется в тяжелом весе против спортсмена из США Томасом Петерсеном.

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