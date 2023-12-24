Садыр Жапаров поздравил Ильхама Алиева

Президент Киргизии Садыр Жапаров сегодня отправил поздравительную телеграмму по случаю 63-й годовщины президента Азербайджана Ильхама Алиева, в которой отметил, что под его руководством страна стала активным участником мировых процессов.

Президент Киргизии Садыр Жапаров сегодня отправил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, в первых словах которой от всей души и искренне поздравил его с 63-летием.

"Отрадно отметить, что под Вашим руководством Азербайджанская Республика стала одним из активных участников мировых процессов. Нас радует тот факт, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, являющаяся крупнейшим мероприятием в мире, впервые проведена в братской нам стране и была организована на высоком уровне"

- Садыр Жапаров

Также глава Киргизии выразил уверенность в том, что стратегическое партнерство между двумя странами в дальнейшем будет укрепляться и расширяться во благо народов двух стран.

В заключение Жапаров пожелал Алиеву крепкого здоровья, семейного благополучия и крупных успехов в государственной деятельности.