Садыр Жапаров поздравил Ильхама Алиева

Президент Киргизии Садыр Жапаров сегодня отправил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, в первых словах которой от всей души и искренне поздравил его с 63-летием.
"Отрадно отметить, что под Вашим руководством Азербайджанская Республика стала одним из активных участников мировых процессов. Нас радует тот факт, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, являющаяся крупнейшим мероприятием в мире, впервые проведена в братской нам стране и была организована на высоком уровне"
- Садыр Жапаров
Также глава Киргизии выразил уверенность в том, что стратегическое партнерство между двумя странами в дальнейшем будет укрепляться и расширяться во благо народов двух стран.
В заключение Жапаров пожелал Алиеву крепкого здоровья, семейного благополучия и крупных успехов в государственной деятельности.