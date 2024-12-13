Вестник Кавказа

У Путина в январе запланированы зарубежные визиты

У Путина в январе запланированы зарубежные визиты
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле сообщили о зарубежных визитах Владимира Путина в январе. При этом там не стали уточнять, куда именно запланированы поездки.

Российский лидер Владимир Путин совершит ряд зарубежных визитов в январе 2025 года, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом пресс-секретарь не стал рассказывать, куда именно отправится руководитель государства, добавив, что об этом станет известно позднее.

Стоит добавить, что свой последний зарубежный визит Путин совершил в конце ноября. Он отправился в Казахстан, где встретился с Касым-Жомартом Токаевым и принял участи в саммите ОДКБ.

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