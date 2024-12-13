Кубани нужно укрепить работу по миграционному вопросу - губернатор

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул актуальность проблемы миграции для региона и востребованность предложения президента РФ Владимира Путина о создании отдельного министерства.

Для Кубани важен вопрос трудовой миграции, заявил глава региона Вениамин Кондратьев, комментируя речь президента РФ Владимира Путина в ходе прямой линии.

Он отметил значимость слов российского президента о том, что миграционным вопросом должно заниматься отдельное министерство, объединяющее экономические и правоохранительные аспекты.

«Это назревшее решение, для нашего региона такое регулирование — крайне востребовано. Сегодня нам необходимо укрепить работу по этому направлению, только в комплексе она даст нужный результат»

- Вениамин Кондратьев

Напомним, что сейчас проходит прямая линия президента РФ Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией.